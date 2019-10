8 goals in 30 seconds. Run it back. ⏪ #ElTrafico // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/XRRx8DAHXD

Il contratto di Ibrahimovic con i Galaxy scadrà il prossimo 31 dicembre, ma di fatto la sua stagione è già conclusa e quindi il classe 1981 di Malmoe può iniziare a cercare una nuova squadra. Com'è noto, in Italia ci sono diverse squadre che lo accoglierebbero a braccia aperte, in primis il Napoli che gli ha già presentato un'offerta. La palla ora passa a Zlatan.

Lo svedese ha segnato il gol del momentaneo 2-2 (le atre reti dell'incontro portano le firme di Vela - doppietta -, Pavon, Rossi, Diomande - doppietta - e Feltscher) grazie alla papera di Miller, ma non è bastato per portare avanti i suoi.

Serata da dimenticare al Banc of California Stadium per Zlatan Ibrahimovic, che da oggi può dirsi svincolato a tutti gli effetti . La sua stagione con i Los Angeles Galaxy è conclusa visto che nella notte italiana appena trascorsa i Los Angeles Galaxy hanno perso 5-3 il derby contro il Los Angeles FC e sono stati eliminati dai playoff di MLS.

