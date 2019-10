Silenzio, parla Paolo Maldini. Ai microfoni di Sky Sport, il direttore tecnico del Milan ha rilasciato una lunga intervista in cui ha affrontato diversi argomenti.

Maldini ha proseguito:

C’erano tante aspettative, è normale, su una cosa non siamo stati bravi noi e non è stata brava la proprietà: nel parlare di obiettivi. Abbiamo ereditato un passivo di 125 milioni, abbiamo fatto un mercato a zero, ci sono state tante cose non dette, siamo stati banditi dall’Europa per gestioni precedenti, la multa di 12 milioni ci è stata data per le gestioni precedenti. Se lo si dice chiaramente, la gente ha un’idea più completa della situazione. E poi le critiche… Io sono abituato, sono convinto di cosa faccio, so che lo faccio al mio massimo, poi la mia permanenza o no dipenderà dai risultati