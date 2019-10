La squadra di Sarri scende in campo al Via del Mare sabato alle 15.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/10/2019 11:57 | aggiornato 25/10/2019 12:24

Lecce-Juventus è la gara valida per la 9ª giornata di Serie A in programma sabato 26 ottobre alle 15 al Via del Mare. Il Lecce è reduce dal pareggio ottenuto in extremis contro il Milan nell'ultimo turno di campionato, mentre i bianconeri hanno superato 2-1 il Bologna e hanno vinto anche in Champions League contro la Lokomotiv Mosca.

Lecce-Juventus: probabili formazioni

Getty Images Bernardeschi dovrebbe partire dal primo minuto contro il Lecce

Liverani rinuncerà a Farias, che ha accusato un affaticamento muscolare in settimana. In attacco dunque conferma per Babacar, con Mancosu e Falco alle sue spalle. A centrocampo Tachtsidis dovrebbe giocare dal primo minuto a svantaggio di Petriccione.

Sarri dovrebbe proporre Danilo sull'out di destra e confermare Bernardeschi dietro le due punte. Cerca posto Dybala in attacco dopo la doppietta in Champions League: per far spazio all'argentino dovrebbe riposare uno a scelta tra Higuain e Ronaldo.

Lecce (4-2-3-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar. Allenatore: Liverani.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Higuain. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Lecce-Juventus in TV e streaming

Lecce-Juventus è trasmessa in TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Lecce-Juventus in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, e su NOW TV, la web TV di Sky accessibile tramite ticket.