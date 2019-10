Va ricordato che la Lazio, per i saluti romani di alcuni tifosi nel match caslingo contro il Rennes, dovrà disputare la prossima gara interna di Europa League contro il Celtic (in programma il 7) con la Curva Nord parzialmente chiusa.

In Scozia sono arrivati circa 1500 laziali. Cinque, come detto, sono in stato di fermo, altri cinque invece sono stati allontanati ieri sera dal Celtik Park con una denuncia a carico. Un portavoce delle forze dell'ordine ha dichiarato:

A riportarlo è il portale scozzese Scotsman, secondo cui quattro persone sono state fermate per rissa e un'altra per possesso di alcol e resistenza a pubblico ufficiale.

