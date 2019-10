Kulusevski: "I fantallenatori mi mandano 200 messaggi al giorno"

La stella del Parma si è raccontata a Sky Sport.

25/10/2019 19:35

In assoluto la più bella sorpresa in casa Parma. Lui si chiama Dejan Kulusevski, è un classe 2000 ed è arrivato la scorsa estate tra le fila dei ducali in prestito dall'Atalanta. Proprio lo svedese di origini macedoni ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Inter in programma a San Siro:

Non avverto una grossa pressione, anzi, non vedo l'ora di giocare in uno stadio come San Siro. Aspetto da una vita partite del genere, vorrei giocare subito. Negli ultimi cinque o sei anni ho visto diverse partite a San Siro e domani finalmente ci giocherò

Inevitabile parlare di fantacalcio: