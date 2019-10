Inter impegnata in casa contro i crociati sabato alle 18.

25/10/2019

Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, l'Inter di Conte sfiderà il Parma a San Siro per la 9ª giornata di Serie A. I nerazzurri sono tornati alla vittoria in campionato contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato, dopo lo stop nel derby d'Italia contro la Juventus. Vittoria anche per il Parma nella scorsa giornata, con la formazione crociata che ha superato 5-1 il Genoa al Tardini.

Inter-Parma: probabili formazioni

Getty Images Ranocchia dovrebbe giocare titolare contro il Parma

Conte dovrebbe proporre un turnover soprattutto in difesa, dopo l'impegno europeo. A tirare il fiato dovrebbero essere De Vrij e Skriniar con Ranocchia e Bastoni che dovrebbero partire dal primo minuto. Centrocampo confermato mentre in attacco uno tra Lautaro e Lukaku potrebbe riposare a vantaggio di Politano, scalpitante per una maglia da titolare.

In casa Parma pesano le assenze di Inglese e Bruno Alves, e anche Cornelius non dovrebbe essere della partita a causa di un problema muscolare. Ballottaggio dunque tra Sprocati e Karamoh, col secondo favorito. A centrocampo scalpita Scozzarella, che potrebbe prendere il posto di Hernani.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Politano, Lukaku. Allenatore: Conte.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh. Allenatore: D'Aversa.

Dove vedere Inter-Parma in TV e streaming

Inter-Parma è il match in programma sabato 26 ottobre alle 18 e valido per la 9ª giornata di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. È possibile vedere Inter-Parma in streaming attraverso Sky Go, la piattaforma accessibile agli abbonati Sky, oppure, in alternativa, su NOW TV, la web TV di Sky usufruibile tramite ticket.