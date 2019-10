Ecco quando è previsto il ritorno del centrocampista.

25/10/2019 11:01

L'Inter ha rialzato la testa dopo la pausa per le Nazionali. Reduce dal doppio ko subito contro Barcellona e Juventus, la squadra di Antonio Conte ha ripreso il cammino in maniera perentoria battendo prima il Sassuolo in campionato e poi il Borussia Dortmund in Champions League. Due successi di importanza smisurata ottenuti nonostante diverse assenze per infortunio.

Tra i giocatori in infermeria c'è Stefano Sensi, una delle più belle sorprese della nuova Inter di Conte. Il centrocampista è alle prese con un problema al muscolo psoas e il suo rientro è tutt'altro che vicino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Sassuolo ha effettuato nuovi esami nella giornata di ieri da cui è emerso che le sue condizioni sono in miglioramento.

Ma il classe 1995 sarà comunque costretto a saltare sia la partita di domani contro il Parma che il turno infrasettimanale contro il Brescia in programma martedì 29 ottobre al Rigamonti. Il rientro è quindi previsto col Bologna il 2 novembre. Contro il Parma quindi il centrocampo dell'Inter dovrebbe essere composto ancora una volta da Gagliardini, Brozovic e Barella.