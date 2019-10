A proposito della Supercoppa, a breve non mancherà l’ufficializzazione da parte della Lega. Non dobbiamo farlo noi. Si giocherà in Arabia Saudita, verosimilmente nel mese di dicembre

Non c'è ancora l'ufficialità, ma con ogni probabilità Juventus-Lazio si giocherà il prossimo 23 dicembre allo stadio di Gedda in Arabia Saudita. Si tratta dello stesso impianto che il 16 gennaio scorso ospitò la Supercoppa italiana vinta 1-0 dalla Juventus contro il Milan grazie alla rete di Cristiano Ronaldo.

