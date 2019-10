Capello: "Esposito, non fare come Zaniolo". Intervengono la madre e l'agente

Ho avuto poche delusioni, ma uno che mi fa arrabbiare, anche se è un amico, è Cassano . Era il giocatore con più talento alla Roma, ma si è buttato via. Poi me lo sono trovato anche a Madrid. Se aveva più talento di Totti? Negli ultimi venti metri sì, aveva più dribbling nello stretto, Totti aveva qualcosa di più nel calciare da fuori

Quando sei alla Juventus diventi un operaio, la stessa cosa succede anche al Milan. Sono stato anche al Real Madrid e lì quello della reception ti dice subito che sei nel club più importante del mondo. Alla Roma invece devi sempre costruire e rimodellare la mentalità . Quando abbiamo vinto il campionato dissi che avevamo fatto festa per sei mesi e che dovevamo smetterla. Ho vinto ovunque, ma solo a Roma abbiamo festeggiato con calciatori e famiglie, si dà importanza ad altre cose. Io chiesi perché non si fosse organizzata una festa tutta nostra

