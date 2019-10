Oltre all'ex Manchester City, i giallorossi valutano anche l'ex Empoli: i due giocatori sono a Trigoria e hanno già svolto visite mediche e test fisici a Villa Stuart.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/10/2019 10:33 | aggiornato 25/10/2019 10:38

La Roma si è tuffata sul mercato degli svincolati. Inevitabile visti gli infortuni di Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Amadou Diawara. Della giornata di ieri è la notizia che il club giallorosso abbia deciso di valutare l'ex Everton e Manchester City Jack Rodwell, centrocampista 28enne che nella passata stagione ha collezionato 21 partite e un gol con il Blackburn in Championship. L'inglese è già a Roma e ieri sera era allo Stadio Olimpico per assistere al match contro il Borussia Moenchengladbach.

Calciomercato Roma, non solo Rodwell: si valita anche Buchel

Ma come riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso sta valutando anche un altro profilo per il centrocampo. Si tratta del 28enne Marcel Buchel, che l'anno scorso era all'Empoli ma non è mai sceso in campo. Anche il liechtensteinese ha già sostenuto le visite mediche e in questi giorni si allenerà a Trigoria provando a convincere Fonseca. A breve si saprà se uno dei due verrà tesserato.