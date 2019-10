Un'altra giornata storica per il tennis italiano. Matteo Berrettini ha infatti battuto 7-5 7-6 il russo Andrey Rublev e ha conquistato la semifinale all'ATP 500 di Vienna. Ma soprattutto si è assicurato un posto nella Top 10 del ranking a partire da lunedì prossimo. Attualmente è al nono posto

A 23 anni (è un classe 1996) l'italiano diventa così il quarto italiano nell'era Open a compiere l'impresa di entrare nel club dei 10 giocatori più forti al mondo: prima di lui Adriano Panatta (a 23 anni, best ranking numero 4 al mondo nel 1976), Corrado Barazzutti (a 25 anni, best ranking numero 7 al mondo nel 1978) e di recente Fabio Fognini (a 32 anni, best ranking numero 9 al mondo).

Adesso Berrettini se la vedrà in semifinale contro Dominic Thiem, avanzato fin qui senza giocare visto il ritiro di Carreno-Busta. Contro l'austriaco Matteo ha vinto pochi giorni fa a Shanghai 7-6 6-4.

Berrettini avvicina così sempre di più le Finals di Londra, per cui sono ancora disponibili due posto. Ad oggi è ottavo con 2660 punti a -195 da Zverev. Alle sue spalle ci sono Bautista Agut (2530), Goffin (2325), Fognini (2280) e Monfils (2260).

An 8th semi-final of 2019 for Berrettini 🤯



The Italian defeats Rublev 7-5 7-6 to make the final four in Vienna!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/aVvwtexYZx