Stanziati anche un miliardo di dollari per investire nel calcio femminile da qui al 2022.

24/10/2019

Lo organizzerà la Cina il primo Mondiale per Club con il nuovo format, che si svolgerà nel 2021. La decisione ufficiale è stata presa dal Consiglio FIFA riunito oggi a Shanghai. La decisione è stata votata all'unanimità, sarà dunque in Asia la prima edizione della nuova versione della competizione a 24 squadre e si svolgerà tra giugno e luglio 2021. Le varie città in cui si terrà il nuovo Mondiale per Club saranno scelte successivamente. Oltre a questa importante decisione, nel corso del Consiglio è stato anche stabilito lo stanziamento di un miliardo di dollari per investire nel calcio femminile da qui fino al 2022, praticamente il doppio rispetto ai primi 500 già stanziati precedentemente dal Congresso della Federazione internazionale per il quadriennio attualmente in corso.

In riferimento all'assegnazione dei Mondiali del 2030, invece, è stato deciso che nel secondo trimestre del 2022 si cominceranno a raccogliere le candidature e durante il 74° Congresso Fifa del 2024, verrà annunciata in via ufficiale la sede. I Mondiali Under 20 saranno poi organizzati dall'Indonesia e, nello stesso anno, i Mondiali Under 17 si disputeranno in Perù. Coppa del Mondo di Beach Soccer alla Russia, mentre il prossimo Consiglio FIFA è stato fissato per il 12-13 marzo ad Asuncion, in Paraguay.