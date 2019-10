Difficile immaginare cosa passasse per la testa a Serkan Kirintili, portiere del Konyaspor che durante la partita - valida per l'ottava giornata di Super Lig - giocata lunedì contro lo Yeni Malatyaspor si è fatto espellere dopo appena 13 secondi. Proprio così, la sua gara è durata solo tredici secondi.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK