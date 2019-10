L'attaccante argentino ha trovato i primi gol della sua avventura calabrese.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 11:28 | aggiornato 24/10/2019 13:33

Infinito German Denis. L'attaccante argentino, che ha deciso di tornare in Italia a 38 anni e di firmare con la Reggina, ha trovato i primi due gol della sua avventura in Calabria. Lo ha fatto nel match giocato al Granillo contro il Picerno, valido per l'11esima giornata del Girone C di Serie C.

La Reggina è andata sotto al 32' (gol di Santaniello) e poi ha reagito travolgendo gli avversari. A firmare il pareggio al 42' è stato il Tanque con un piatto destro chirurgico, poi Rolando tre minuti dopo ha portato i suoi in vantaggio con un colpo di testa.

Al 47' Corazza, sempre di testa, ha siglato il 3-1 prima del poker di Denis al 52' con un gran destro dopo un bello scambio al limite dell'area. Insomma, la prima gara caslinga giocata da titolare con la Reggina è stato un successo per Denis (il suo bilancio stagionale recita 6 presenze 2 gol e 1 assist), che ora vuole continuare a segnare per riportare la Reggina il più in alto possibile.