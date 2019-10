L'attaccante con questo nuovo accordo diventa il giocatore più pagato della rosa del club neroverde.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 07:18 | aggiornato 24/10/2019 10:23

Il Sassuolo ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Domenico Berardi, attuale vice-capocannoniere del campionato di Serie A, secondo solamente a Ciro Immobile della Lazio e al pari di Duvan Zapata dell'Atalanta. Premiata la grande partenza dell'attaccante in questa stagione, con il suo legame con il club neroverde prolungato fino a giugno 2024 con relativo adeguamento del contratto.

L'obiettivo del Sassuolo è quello di far diventare Berardi la sua bandiera, per questo ha deciso di alzare il suo contratto (in precedenza di un milione) e renderlo il più alto dell'intera rosa.

Una risposta anche ai vari tentativi di calciomercato ricevuti negli ultimi mesi dalla Serie A, in particolare dalla Fiorentina, che si era spinta a 30 milioni di euro per tentare di portarlo a vestire la maglia viola. Il Sassuolo si è sempre opposto fermamente, puntando su di lui. E adesso è arrivato anche un riconoscimento importante non solo a livello simbolico, ma anche economico.