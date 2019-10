Nestor Portillo è stato cacciato dallo stadio del Boca Juniors dopo essere stato pizzicato a esultare coi Millionarios. Che però potrebbero assumerlo.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 19:45 | aggiornato 24/10/2019 19:51

Il passaggio dal River Plate al Boca Juniors è sempre un avvenimento che fa discutere in Argentina e in questi giorni sembra poter accadere ancora. Ma stavolta non si parla di un calciatore, bensì di un membro della security della Bombonera.

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Libertadores, il Boca ha infatti scelto di cacciare dallo staff del proprio stadio di casa Nestor Gabriel Portillo, membro del corpo di sicurezza dello storico impianto delle Xeneizes.

Il motivo però non è stato un lavoro mal fatto o cose simili: alla dirigenza del Boca Juniors sono infatti arrivate le immagini di Fox che ritraggono Portillo intento a festeggiare coi giocatori della River Plate appena qualificati per la finale del torneo. Atteggiamento che lo ha portato a essere cacciato.

Membro della sicurezza esulta col River Plate: il Boca Juniors lo licenzia

Stando a quanto riportato da Olé però, l'uomo potrebbe non rimanere senza lavoro per tanto tempo perché subito dopo la notizia è partita una vera e propria campagna online e in particolare su Twitter per farlo assumere dal River Plate che pare andata a buon fine: la dirigenza ha già contattato l'agenzia per cui Portillo lavora e presto potrebbe diventare un nuovo membro della sicurezza al Monumental.