Come rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, all'ex giallorosso è stato proposto di rientrare in società.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 09:00 | aggiornato 24/10/2019 09:05

Sì, a livello giornalistico è stato usato e riusato. Ma mai come stavolta, probabilmente, il parallelo potrebbe essere più calzante. Impossibile non citare, come succede sempre in casi di questo genere, "Amici Mai" di Antonello Venditti e parlare di "certi amori (che ) non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano".

Troppo calzante l'associazione con il romano Daniele De Rossi (proprio come il cantautore, autore di due inni della Roma) che, come riportato dal Corriere dello Sport odierno, potrebbe tornare a casa.

Quanto meno ci sta provando la società, l'amministratore delegato Guido Fienga nello specifico, che avrebbe contattato l'ex capitano giallorosso per proporgli di rientrare nella Capitale al termine del suo contratto con il Boca Juniors (in scadenza a marzo) e prendere il posto di suo padre, Alberto De Rossi (che diventerebbe supervisore del settore giovanile), alla guida della Primavera.

Roma, tentativo di Fienga per riportare De Rossi

Daniele ha sempre espresso il suo desiderio di diventare tecnico un giorno, ma decidendo lui quando fosse arrivato il momento giusto per il cambio di carriere. Da qui la sua decisione di andare a giocare in Argentina, non accettando la decisione della Roma di concludere la sua vita da calciatore l'estate scorsa.

Ne sono derivate tensioni che hanno portato appunto alla separazione, ma il tempo potrebbe rimettere a posto le cose. Perché, mai come in questo caso, si può parlare davvero di due che non potranno mai essere due "semplici amici". Troppo forte il legame di Daniele De Rossi con la sua Roma. Ecco perché il vecchio capitano potrebbe davvero tornare a casa.