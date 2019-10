Il team manager giallorosso commenta le parole dell'ex allenatore nell'intervista a Esposito: "Di peggiore ho visto solo la rovesciata di Lele per esultare dopo River-Boca".

Le parole dette da Fabio Capello durante il post partita di Inter-Borussia Dortmund nell'intervista a Esposito hanno fatto molto discutere in casa Roma, per il modo in cui l'ex allenatore abbia citato Zaniolo come un esempio da non seguire per il talento nerazzurro classe 2002.

Sono arrivati commenti a riguardo dalla madre e dall'agente del giocatore giallorosso ma prima del fischio d'inizio della partita di Europa League fra la squadra capitolina e il Borussia Moenchengladbach, a rincarare la dose ci ha pensato Morgan De Sanctis.

L'ex portiere della Roma, adesso team manager del club, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei commenti fatti da Capello. E nel farlo non ha risparmiato una bacchettata a Don Fabio per il modo in cui Zaniolo è stato trattato nel confronto con Esposito.

Prima del fischio d'inizio della partita dello stadio Olimpico, De Sanctis ha replicato alle dichiarazioni di Capello ("Esposito non deve seguire l'esempio di Zaniolo") spiegando che il classe '99 si distingue non soltanto per le sue doti in campo ma anche per professionalità.