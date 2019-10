Due tifosi dei Reds, muniti di biglietti per la partita col Genk, hanno preso per errore un treno diretto a Gent. Stasera però saranno comunque in uno stadio...

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 16:28 | aggiornato 24/10/2019 16:33

Confondere Genk con Gent. Due tifosi del Liverpool possono dire di averlo fatto. No, non è uno scherzo. A raccontare la storia è stata una radio belga che ha rintracciato i due malcapitati e si è fatta raccontare tutta la vicenda. Armati di biglietto per la sfida di Champions League dei Reds, due ragazzi inglesi sono saliti per sbaglio a bordo di un treno diretto a Gent, lontana più di 150 km da Genk.

Peccato si siano resi conto dell'errore solo poco prima del fischio d'inizio del match (vinto 4-1 dalla squadra di Klopp), quando ormai era troppo tardi per raggiungere la Luminus Arena di Genk. Così non hanno potuto fare altro che seguire la partita in un pub, gettando di fatto al vento i 200 euro spesi per il biglietto del treno e della partita.

Stasera però i due fan del Liverpool potrebbe comunque esssere in uno stadio, alla Ghelamco Arena, per un match di Europa League. Il Gent è infatti venuto a conoscenza della loro disavventura e su Twitter li ha invitati al match contro il Wofsburg.

Se qualcuno conosce questi due ragazzi - ha scritto il Gent - oppure ha i loro contatti, ditegli che sono invitati per la partita contro il Wolfsburg. Poi gli daremo lezioni di geografia belga