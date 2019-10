Ecco come il club bianconero è riuscito a ripagarsi il costo dell'ingaggio del portoghese.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 16:54 | aggiornato 24/10/2019 16:59

Un fuoriclasse in campo e fuori. Lo sapeva bene la Juventus quando nell'estate del 2018 ha deciso di prendere Cristiano Ronaldo dal Real Madrid sborsando 100 milioni di euro (più 12 milioni di oneri accessori) per il cartellino e 30 all'anno per 4 stagioni (fino al 2022) per l'ingaggio del portoghese. Un esborso monstre che però è stato in parte già ripagato grazie all'effetto che CR7 ha avuto sui conti della Vecchia Signora.

Come portato da Sky Sport, infatti, da quando il numero 7 ha messo piede a Torino i ricavi dallo stadio sono passati da 60 a 74 milioni (incremento del 23%), quelli commerciali da 126 a 170 (+34%) e quelli alla voce merchandising da 28 a 44 milioni di euro (+57%). Tirando le somme, quindi, la Juventus ha incassato ben 60 milioni di euro in più ripagandosi fin qui l'ingaggio di Cristiano Ronaldo.