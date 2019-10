Juventus, 25 milioni in più a stagione da sponsor Jeep

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale della Juventus, il club bianconero ha annunciato di essere ancora più ricca. Saranno ben 25 i milioni in più a stagione che verranno incassati in merito al contratto di sponsorizzazione con Jeep, mai sponsor della squadra guidata da Maurizio Sarri. L'intesa è stata resa ufficiale questa mattina, prima che iniziasse l'assemblea dei soci:

Si comunica che, in considerazione dell'eccellente performance sportiva della prima squadra, che ha determinato in questi anni il miglioramento del ranking Uefa, e grazie all'incremento di visibilità del brand Juventus a livello globale, il club e FCA Italy S.p.A. hanno raggiunto l'accordo per incrementare di 25 milioni di euro il corrispettivo fisso annuo della sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, con l'inclusione di taluni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi. Restano ferme le altre condizioni previste dal contratto in essere sottoscritto nell'aprile del 2012 e in vigore fino al 30 giugno 2021.