Le parole del direttore sportivo dei bianconeri in occasione dell'Assemblea degli Azionisti.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 15:00 | aggiornato 24/10/2019 18:05

In occasione dell'Assemblea degli Azionisti in cui è stato chiesto dal presidente della Juventus Andrea Agnelli l'aumento di capitale per 300 milioni di euro, ha parlato anche il direttore sportivo Fabio Paratici a cui sono state rivolte diverse domande. Tra le tante una su Paulo Dybala, che nell'ultima sessione estiva di calciomercato è stato vicinissimo alla cessione.

Se Dybala è stato vicino alla cessione? Noi dobbiamo essere attenti anche alle dinamiche del mercato in uscita e poi fare delle valutazioni che è quello che abbiamo fatto. Vale per Dybala come per gli altri della rosa

Per chi non lo ricordasse, la Joya è stato vicino prima al Manchester United e poi al Tottenham. I due club inglesi avevano trovato l'accordo con i bianconeri sulla cessione a titolo definitivo ma non hanno raggiunto l'intesa col calciatore sui diritti d'immagine. Negli ultimi giorni di mercato ci ha provato anche il PSG, che ha proposto 5 milioni di euro per il prestito oneroso vedendosi immediatamente rispedire indietro l'offerta.

Juventus, Paratici sui parametri zero e sull'Under 23

Paratici ha poi parlato dei rinnovi dei giocatori con più di 30 anni e degli acquisti a parametro zero:

Noi pensiamo siano utili all'equilibrio della nostra squadra. Abbiamo 24 giocatori e 7-8 con più di trent'anni. Pensiamo che per essere competitivi non basti essere giovani, bravi e forti, ma serva anche un contributo d'esperienza e in questi anni ci ha dato ragione. Per quanto riguarda i parametri zero, negli ultimi anni ne abbiamo acquistato diversi. Dal 2011 abbiamo preso Pirlo, Pogba, Emre Can, Ramsey, Rabiot, Khedira. Credo che tutti abbiano giocato numerose gare e dato un contributo significativo ai nostri successi e in alcuni casi hanno anche portato alcune plusvalenze

Sulla Juve Under 23: