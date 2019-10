In un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, il difensore Leonardo Bonucci ha parlato del compagno di reparto Matthijs de Ligt, arrivato la scorsa estate alla Juventus dall'Ajax per ben 85 milioni di euro.

Con l'esperienza - ha esordito Bonucci - Matthijs diventerà il difensore più forte del mond. De Ligt è un predestinato, sta facendo fatica come abbiamo fatto tutti all'inizio. Va solo lasciato tranquillo, ha le qualità per diventare, se non il migliore, uno tra i migliori difensori al mondo

Il difensore dei bianconeri e della Nazionale ha proseguito:

Ha commesso degli errori, come in passato ho fatto io e come più in generale ha fatto chiunque, è qualcosa di inevitabile. Indossare questa maglia ti carica di pressioni e lui lo sta facendo a soli 20 anni, ritrovandosi a difendere a zona dopo averlo fatto a uomo fino alla stagione scorsa in Olanda. È soltanto una questione di tempo, anche contro la Lokomotiv Mosca ha disputato una buonissima partita. Semplicemente è umano anche lui. Ma, con l’esperienza, diventerà il difensore più forte del mondo