La risposta dell'attaccante del Salisburgo quando il giornalista gli chiese cosa ci avrebbe fatto con il pallone.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 10:55 | aggiornato 24/10/2019 11:00

Continua a far parlare di sé, continua a segnare a raffica. Con la doppietta segnata al Napoli Erving Haaland è già arrivato a quota 20 gol in stagione (!) con la maglia del Salisburgo, numeri da capogiro per questo 19enne ambito da tutti i top club europei.

Lui aveva scelto in estate di restare in Austria per continuare la sua crescita in modo graduale. A giudicare dai risultati la decisione non è stata poi così sbagliata. Al momento è già arrivato a quattro triplette stagionali, la più celebre ovviamente quella al suo debutto in Champions League contro il Genk.

Haaland, la prima tripletta e il pallone stile fidanzata

La prima, però, era arrivata il 10 agosto, alla terza giornata di campionato nella Bundesliga austriaca. Haaland aveva fatto esaltare i suoi tifosi con l'hattrick realizzato al Wolfsberger (avversario della Roma nel girone di Europa League) e subito dopo era stato intervistato a bordo campo.

Gli era stato domandato cosa ci avrebbe fatto con il pallone vinto dopo i suoi primi tre gol in una sola partita e lui aveva risposto così, iniziando a ridere e facendo fare altrettanto al giornalista di SkySport austriaco: