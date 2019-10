Mentre il mondo del calcio continua a commentare e a giudicare le gesta dei due fuoriclasse, loro imperterriti battono record su record. Cristiano ha appena raggiunto quota 700 gol in carriera mentre Messi, segnando contro lo Slavia Praga, ha esultato contro la 33esima squadra diversa in Champions League raggiungendo in vetta a questa speciale classifica proprio CR7.

