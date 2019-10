I giallorossi passano nel primo tempo grazie a un gol di Zaniolo, bravo a staccare di testa su un calcio d'angolo. Gli ospiti pareggiano nel recupero su rigore inesistente.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 20:47 | aggiornato 24/10/2019 20:54

La Roma si presentava alla partita contro il Borussia Moenchengladbach in piena emergenza per via dei tantissimi infortuni ma i capitolini hanno giocato una buona partita andando a un passo dalla vittoria: gli ospiti trovano però il pareggio nel recupero con un rigore che sicuramente scatenerà polemiche.

Nel primo tempo i tedeschi mettono fortemente in difficoltà la squadra di Fonseca, arrivando in area con grande facilità e avendo diverse chance con la traversa di Bensebaini e i tiri a lato di poco di Embolo e Thuram. Il vantaggio però arriva per i giallorossi che passano grazie a un colpo di testa di Zaniolo su calcio d'angolo.

Fra la fine della prima frazione e l'inizio della ripresa, l'Olimpico è travolto da un diluvio che rallenta i ritmi della partita per almeno un terzo dei 90 minuti. Il Borussia Moenchengladbach ci prova ma non riesce a passare.

È infatti la squadra giallorossa ad andare a un passo dal raddoppio con Florenzi che spreca da solo contro Sommer all'89esimo minuto. Al novantesimo Thuram ha una grandissima occasione ma spreca tirando alto da ottima posizione: il clamoroso pareggio arriva al 94esimo con Stindl che trasforma un rigore inesistente assegnato per un fallo di mano di Smalling che non c'è. Niente VAR in Europa League, l'arbitro convalida e la squadra di Fonseca è furiosa.