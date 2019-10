L'account Twitter del Moenchengladbach (noto per la sua ironia) scherza dopo il penalty assegnato per fallo di mano inesistente di Smalling.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 22:02 | aggiornato 24/10/2019 22:07

Mentre in casa della Roma gli animi sono (comprensibilmente) molto agitati per via del beffardo pareggio in Europa League subito per mano del Borussia Moenchengladbach, la società tedesca non ha perso occasione per scherzarci su.

L'attuale capolista della Bundesliga, che ha trovato la rete del definitivo 1-1 grazie a un rigore assegnato per sbaglio dall'arbitro Callum, convinto che Smalling avesse commesso fallo di mano quando invece il pallone lo ha colpito sul volto, si è resa protagonista di un tweet sarcastico a fine partita.

L'account del Borussia Moenchengladbach, noto per il suo modo ironico di fare comunicazione sui social, ha infatti postato un messaggio con l'immagine di un personaggio della serie animata Bojack Horseman che al posto del volto ha una gigantesca mano. Accompagnato da una beffarda didascalia.