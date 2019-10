Agnelli: "CR7 da Pallone d'Oro. Per noi anno zero, pensiamo in grande"

Agnelli: "CR7 da Pallone d'Oro. Per noi anno zero, pensiamo in grande"

Roma-Borussia M'Gladbach è stata la gara della terza giornata di Europa League che si è giocata all'Olimpico. I giallorossi hanno avuto l'opportunità di allunga in classifica sui tedeschi, visto che la squadra di Fonseca comanda il gruppo J con 4 punti, contro l'unico punto del Gladbach. Solo un pari nell'ultima partita per la Roma contro il Wolfsberg, stesso risultato per il Borussia, 1-1 contro l'Istanbul Basaksehir.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK