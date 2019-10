È il brutto del calcio, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Difficile digerire la sconfitta ma dobbiamo andare avanti, se giocheremo spesso così ne perderemo poche. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi oggi. Adesso la strada verso la qualificazione è in salita e dovremo vincere col Cluj e fare un'impresa contro il Rennes: avremmo meritato di più ma ora dobbiamo lavorare e credere nella qualificazione.

Nel commentare il 2-1 subito in rimonta dalla sua squadra in casa degli scozzesi, l'allenatore della Lazio ha spiegato di non voler dare colpe ai propri giocatori che hanno fatto un'ottima prestazione nonostante il risultato negativo.

