Decidono Mertens (doppietta) e Insigne.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 00:27 | aggiornato 24/10/2019 00:32

Salisburgo-Napoli è stato il terzo match del gruppo E di Champions League per gli uomini di Ancelotti. Gli azzurri sono scesi in campo in Austria da primi del girone, 4 punti maturati con una vittoria contro il Liverpool e un pari contro il Genk. Un punto in meno, invece, per il Salisburgo, che ha vinto contro il Genk e perso contro i Reds.

La squadra di Ancelotti vince una straordinaria partita per 3-2 grazie alla doppietta di Mertens e alla rete decisiva di Lorenzo Insigne. Napoli e Salisburgo si affronteranno di nuovo nella quarta giornata di Champions League, martedì 5 novembre alle 21 al San Paolo.