De Ligt: "Non capisco le critiche, non hanno mai tirato in porta"

A vincere sono stati i nerazzurri per 2-0 grazie alle reti, una per tempo, di Lautaro Martinez e Antonio Candreva. Inter e Borussia Dortmund si sfideranno di nuovo martedì 5 novembre alle 21 per la gara di ritorno valida per la quarta giornata di Champions League.

Inter-Borussia Dortmund è stata la gara valida per la terza giornata di Champions League del gruppo F. Prima della gara, i nerazzurri si trovavano ultimi nel girone con 1 punto conquistato alla prima giornata contro lo Slavia Praga. I ragazzi di Conte, infatti, hanno perso la seconda gara contro il Barcellona al Camp Nou. Discorso diverso per la squadra di Favre, primo a pari punti nel girone prima della gara di San Siro, dopo una vittoria e un pareggio.

