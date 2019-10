È gelo nello studio di SkySport durante l'intervista al giovane attaccante dell'Inter. La D'Amico prova a "rettificare"...

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 08:21 | aggiornato 24/10/2019 08:26

È il momento degli elogi, quello dell'immediato post-partita, per il giovane Sebastiano Esposito, entrato nella partita di Champions League tra l'Inter e il Borussia Dortmund. L'attaccante è riuscito a mettersi in mostra guadagnandosi un calcio di rigore (poi fallito da Lautaro Martinez), ma soprattutto con una prova generale di grande personalità.

Anche per questo, forse, quando si è presentato in collegamento con il salotto di SkySport, è arrivato un piccolo monito da parte di Fabio Capello.

Quando il giornalista Paolo Condò ha espresso la sua felicità per l'aver visto un altro italiano debuttare così giovane in Champions League, così come aveva fatto l'anno scorso Zaniolo, Capello è intervenuto gelando lo studio:

Ecco, non prendere quella strada.

Dopo un attimo di impasse, Condò ha domandato a Capello cosa intendesse con quel consiglio a Sebastiano Esposito e la D'Amico, per tentare di recuperare la situazione, ha reso ancora più pesante la gaffe, legando il pensiero dell'opinionista al passaggio di Zaniolo dall'Inter alla Roma.

Ma no, perché ha lasciato l’Inter. Intendeva questo.

La frase ovviamente non è stata presa benissimo dai tifosi della Roma, che sul web hanno iniziato a protestare per il trattamento ricevuto. E chissà come l'avrà presa Zaniolo