I giallorossi rispondono all'emergenza del centrocampo: lo svincolato centrocampista firmerà se supererà le visite mediche.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 23:00 | aggiornato 24/10/2019 23:05

In una serata amara per la Roma, col pareggio beffardo di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach, Fonseca può sorridere almeno per una notizia di calciomercato: a Trigoria sta infatti per arrivare un nuovo rinforzo, Jack Rodwell.

La notizia arriva da Sky Sport, che rivela come sia l'inglese classe '91 l'uomo scelto da Petrachi per porre fine all'emergenza a centrocampo per i troppi infortuni. L'ex giocatore del Manchester City è attualmente svincolato ed è atteso nella Capitale.

Rodwell, calciatore talentuoso ma storicamente tormentato dai problemi fisici, svolgerà le visite mediche nelle prossime ore e se tutto andrà liscio firmerà il suo nuovo contratto con la Roma diventando un rinforzo a costo zero per la squadra giallorossa.