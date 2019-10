Il club azzurro ha presentato un'offerta all'attaccante svedese, il cui contratto con i Los Angeles Galaxy scadrà il prossimo 31 dicembre.

2 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 15:59 | aggiornato 24/10/2019 16:04

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare veramente in Italia. Il 31 dicembre scadrà il contratto dell'attaccante svedese con i Los Angeles Galaxy, poi durante la sessione invernale di calciomercato sarà tempo di decidere cosa fare. Lo accoglierebbe volentieri Carlo Ancelotti (lo ha già allenato al PSG) al Napoli, che ha già presentato un'offerta al 38enne capace di segnare 30 gol in altrettante partite in stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha chiesto un contratto di 18 mesi per un totale di 5 milioni di euro, mentre il patron del club campano Aurelio De Laurentiis ha proposto 1 milione e mezzo di euro per i primi sei mesi con opzione per un altro anno a 3 milioni. Proprio dell'ex Manchester United aveva così parlato il direttore sportivo del Napoli Giuntoli prima della sfida contro il Salisburgo: