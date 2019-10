Il club parigino ha provato ad acquistare l'argentino negli ultimi giorni di mercato.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 14:04 | aggiornato 24/10/2019 14:12

Negli occhi abbiamo ancora la doppietta rifilata alla Lokomotiv Mosca. Due gol che hanno permesso alla Juventus di vincere 2-1 e avvicinare sensibilmente gli ottavi di Champions League. E pensare che Paulo Dybala in estate è stato a un passo dal dire addio ai bianconeri.

Le prime società a muoversi per la Joya, è cosa nota, sono state Manchester United e Tottenham, che però non sono riuscite a trovare l'accordo con l'argentino sui diritti d'immagine. C'era invece l'intesa tra club sulla cessione a titolo definitivo.

Ma come raccontato da Il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato ci ha provato anche il PSG, che era in trattativa col Barcellona per la cessione di Neymar. Il club parigino ha proposto 5 milioni di euro per il prestito oneroso, un'offerta immediatamente rispedita al mittente dal direttore sportivo Fabio Paratici.

Inutile anche il tentativo fatto in precedenza dalla società di Nasser Al Khelaifi che aveva provato ad acquistare l'intero cartellino di Dybala inserendo alcune contropartite tecniche. Sfumato l'ex Palermo, il PSG ha poi virato e chiuso per Icardi arrivato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto.