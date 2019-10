Ma il ruolo di comparsa non gli basta e così ecco che a gennaio potrebbe cambiare aria. Lo accoglierebbe volentieri Antonio Conte, pazzo di giocatori duttili e intelligenti calcisticamente. Dopo Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus e Jürgen Klinsmann, all'Inter potrebbe così arrivare un altro tedesco per scrivere pagine di storia.

All'indomani della convincente vittoria ottenuta in Champions League dall'Inter sul Borussia Dortmund, inizia a circolare un'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe Thomas Muller in nerazzurro. A riportarla è il quotidiano tedesco Kicker, secondo cui l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbero scelto il centravanti del Bayern Monaco come rinforzo ideale per il reparto offensivo.

