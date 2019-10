Il tecnico parla delle polemiche sul rigore: "L'angolo della rete arriva da una posizione irregolare non vista".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 22:39 | aggiornato 24/10/2019 22:44

Con il pareggio acciuffato all'ultimo minuto in casa della Roma, il Borussia Moenchengladbach mantiene vive le speranze di qualificazione al prossimo turno di Europa League nonostante la capolista del campionato tedesco sia allo stesso tempo all'ultimo posto del suo girone.

Le polemiche dalla partita dell'Olimpico però non accennano a fermarsi, con i giallorossi letteralmente furiosi per il calcio di rigore poi trasformato da Stindl e assegnato per un fallo di mano inesistente di Smalling, che ha invece respinto il pallone col volto.

Giocatori e allenatore della Roma hanno espresso tutto il loro malcontento nelle interviste dopo il fischio finale ma dal lato del Borussia Moenchengladbach sono arrivate dichiarazioni volte a minimizzare quanto successo, come quelle del tecnico dei tedeschi Marco Rose.

Le proteste dei giocatori della Roma durante la sfida col Borussia Moenchengladbach

Borussia Moenchengladbach, parla Rose: "Il gol della Roma nasce da un fuorigioco"

L'allenatore del Borussia ha parlato nella conferenza stampa post partita e nel commentare l'episodio del calcio di rigore concesso dall'arbitro Callum ha parlato del gol segnato da Zaniolo, anche quello secondo lui arrivato in circostanze dubbie.