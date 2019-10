Berrettini batte Dimitrov e fa un passo verso le ATP Finals di Londra

Nuovo successo di Matteo Berrettini, che batte Grigor Dimitrov a Vienna avvicinandosi sempre di più qualificazione alle ATP Finals di Londra.

di Diego Sampaolo - 24/10/2019 10:10 | aggiornato 24/10/2019 13:15

Matteo Berrettini ha fatto un grande passo in avanti verso la qualificazione alle ATP Finals di Londra con una prestigiosa vittoria sul bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 7-6 (7-5) 7-6 (7-1) nella sfida di secondo turno del torneo Erste Bank Open di Vienna che metteva di fronte due semifinalisti degli ultimi Open degli Stati Uniti. Con questo risultato Berrettini ha conservato l’ottava posizione nella Race to London con 2570 punti (a 285 lunghezze dal settimo posto occupato da Alexander Zverev).

Berrettini ha vinto un match dominato dai servizi deciso da due tie-break. L’azzurro ha avuto le uniche due palle break nel nono game del primo set, ma Dimitrov le ha annullate. Berrettini ha deciso il tie-break in suo favore con un mini-break nell’undicesimo punto.

Anche nel secondo set i due giocatori hanno tenuto il servizio senza riuscire a strappare la battuta all’avversario. Dimitrov ha salvato due palle break nel secondo e nel dodicesimo game. Un nuovo tie-break è stato necessario per decidere l’esito del secondo set. Berrettini ha dominato il secondo tie-break per 7-1 qualificandosi per il match di terzo turno dove affronterà il vincitore dell’incontro tra il russo Andrey Rublev e il sudcoreano Hyeon Chung (rivincita della finale delle Next Gen Finals di Milano 2017).

Matteo Berrettini:

Dimitrov mi aveva battuto a Montecarlo. Stavolta ho vinto io. Vuol dire che il mio livello sta crescendo. Penso alla qualificazione per Londra, ma anche se non dovesse arrivare, ho molti anni davanti a me

Gael Monfils ha battuto l’austriaco Dennis Novak 2-6 7-5 6-3 qualificandosi per il terzo turno dove affronterà per la seconda settimana consecutiva Jannik Sinner, che grazie al successo sul tedesco Phillip Kohlschreiber sale ancora nel Ranking entrando nella top 100 a soli 18 anni. Sinner diventa il più giovane italiano di sempre ad entrare nei primi 100 a 18 anni e 2 mesi migliorando il record di Diego Nargisio, che raggiunse questo traguardo a 18 anni e 5 mesi più di 30 anni fa. L’altoatesino é inoltre il più giovane tra i primi 100 al mondo nel 2019 superando il canadese Felix Auger Aliassime, che ha 19 anni e 2 mesi.

Il russo Karen Khachanov era in vantaggio per 6-3 4-6 6-1 quando l’ungherese Marton Fucsovics è stato costretto al rititro.

Federer show a Basilea

Continua lo show di Roger Federer nella sua amata Basilea davanti ad una St. Jakobshalle gremita di pubblico. Dopo aver battuto Peter Gojowczyk in 52 minuti lo svizzero ha passeggiato anche con il moldavo Radu Albot vincendo con il punteggio di 6-0 6-3 in appena 62 minuti. Albot aveva dato filo da torcere a Federer nell’ultimo scontro diretto dello scorso Marzo a Miami ma era uscito sconfitto al terzo set.

Roger Federer:

Sono molto contento perché avevo fatto fatica con Radu a Miami. Era importante reagire alle difficoltà di quel match, dal quale ho imparato molto. Ho molto rispetto per Albot. A Miami aveva dato tutto per battermi. Mi sto divertendo molto a giocare qui. Ho avuto un ottimo feeling con la palla. Spero di incontrare Stan Warinka Venerdì. Io avrò un giorno in più per riposare

Federer affronterà il vincente dell’incontro di Giovedì tra Stan Wawrinka e Frances Tiafoe. Wawrinka, attualmente al quindicesimo posto della Race to London, si è qualificato grazie al successo con l’uruguaiano Pablo Cuevas con il punteggio di 6-3 6-4. I fans pregustano già un possibile quarto di finale tutto rossocrociato tra Federer e Wawrinka.

Stan Wawrinka:

Oggi ho servito molto bene e questo mi ha permesso di restare calmo nei miei turni al servizio