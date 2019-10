Eredivisie e Jupiler Pro League potrebbero diventare un'unica lega in tempi molto stretti.

di Redazione Fox Sports - 24/10/2019 09:35 | aggiornato 24/10/2019 09:39

Un nuovo campionato europeo potrebbe presto vedere la luce. Belgio e Olanda stanno lavorando su questo progetto, che in teoria potrebbe prendere vita già a partire dal 2020. I migliori club di Eredivisie e Jupiler Pro League raggruppati in una sola Superlega a 18 squadre, per tentare di colmare il gap con i Top Five campionati europei (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1).

La notizia è stata riportata dai media olandesi e si parla dai un'intesa molto vicina tra le due federazione. Anche il presidente del Bruges, Bart Verhaeghe, ne parlato in un'intervista a Le Monde, in cui conferma quanto i progetti siano ben avviati:

Stiamo organizzando una competizione insieme all'Olanda per ridurre il divario dai cinque principali tornei europei. Il calcio belga si sta svegliando ed è entrato nella modernità. Potremmo attingere a un mercato di 28 milioni di persone. Questa settimana è previsto un nuovo incontro.

Belgio e Olanda verso un unico campionato

Il proprietario del club belga è entrato ancora di più nel dettaglio:

Il campionato sarebbe composto da 18 squadre, otto delle quali provenienti dal Belgio. Potrebbe succedere tutto molto rapidamente. Se non è per la prossima stagione, allora sarà senza dubbio tra due stagioni.

L'unione tra Eredivisie e Jupiler Pro League però potrebbe essere rallentata dagli accordi televisivi attualmente in vigore: