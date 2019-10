Il francese aveva definito i Gunners una squadra di bambini, il centrocampista dice la sua: "Lo rispetto ma stia attento a quello che dice".

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 08:39 | aggiornato 23/10/2019 08:44

Granit Xhaka non ci sta e difende l'Arsenal dagli attacchi arrivati in settimana da Patrice Evra. L'ex terzino di Manchester United e Juventus era infatti stato interpellato, in veste di opinionista televisivo, sulla situazione della squadra londinese dopo la sconfitta in casa contro lo Sheffield.

Il francese non ha usato mezze misure per descrivere i Gunners, definiti da lui una squadra di "bambini" e che soffre ormai a livelli cronici di mancanza di mentalità vincente. Queste dichiarazioni hanno fatto molto discutere e non sono state digerite soprattutto dai giocatori di Emery.

Il più deciso nel controbattere è stato proprio Xhaka, la cui risposta è stata ripresa dal Sun. E il capitano della Nazionale svizzera non ha usato né mezze misure né ha badato tanto alla forma per rispondere alle accuse di Evra.

Dura risposta di Xhaka a Evra

Arsenal, Xhaka attacca Evra: "Dice solo cazzate"

L'ex giocatore del Borussia Monchengladbach ha specificato di non avere particolari risentimenti personali nei confronti di Evra ma non è stato affatto tenero quando gli è stato chiesto di commentare le sue dichiarazioni sull'Arsenal.