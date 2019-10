Il 17enne è il primo nato nel nuovo millennio a esordire, conquistandosi anche un calcio di rigore.

di Marco Ercole - 23/10/2019 23:07 | aggiornato 23/10/2019 23:14

Ha fatto discutere, è stato argomento di dibattito per giorni, da quando Antonio Conte gli ha "vietato" di rispondere alla chiamata della Nazionale per il Mondiale Under 17. Sebastiano Esposito ha cominciato a far capire a tutti (e non solo a chi lo conosceva avendo seguito la Primavera nerazzurra) il motivo per il quale il tecnico dell'Inter abbia deciso di trattenerlo a Milano subito dopo l'infortunio di Sanchez.

Non si è trattato semplicemente di una questione numerica, questo è poco ma sicuro. Antonio Conte su Salvatore Esposito ripone realmente fiducia, lo ha confermato mandandolo in campo senza farsi troppi problemi nella delicata sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Il giovane attaccante è entrato al posto di un certo Romelu Lukaku, dopo poco più di un'ora di gioco. E lui, quel ragazzino di 17 anni, non si è affatto dimostrato intimidito nell'entrare in una partita del genere, ha mostrato personalità di un veterano.

Lautaro ed Esposito con la maglia dell'Inter

Champions League, Salvatore Esposito nella storia dell'Inter

Si è dato da fare, si è lasciato trascinare da San Siro e allo stesso tempo lo ha trascinato, incitando il pubblico come se fosse un leader con anni e anni di carriera alle spalle. E soprattutto - passando al punto di vista tecnico - si è conquistato un calcio di rigore (fallo netto di Hummels), che Lautaro Martinez non è riuscito però a trasformare in gol. L'esito del tiro dagli undici metri dell'argentino non cancella comunque il lavoro di Sebastiano Esposito.

Con Spalletti era diventato il primo del nuovo millennio (è nato il 2 luglio 2002) a esordire in Europa League con la maglia dell'Inter, con Antonio Conte si è tolto lo sfizio di prendersi questo record anche in Champions League. E andando avanti di questo passo, la sensazione è che possa prendersi molte altre soddisfazioni. Anche senza disputare il Mondiale under 17 di categoria.