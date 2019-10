Gli uomini di Ancelotti impegnati in casa del Salisburgo per mantenere il primato nel girone E.

23/10/2019 10:40 | aggiornato 23/10/2019 10:57

Salisburgo-Napoli è il match che vede la formazione di Ancelotti cercare di mantenere il primato nel gruppo E di Champions League con una vittoria in terra austriaca. Il Salisburgo non è però un cliente facile, visto che alla prima in Champions ha superato 6-2 il Genk, salvo poi perdere in casa del Liverpool. Per il Napoli, invece, una vittoria proprio contro i Reds, in casa alla prima giornata, e un pareggio a reti bianche contro il Genk.

Salisburgo-Napoli: le probabili formazioni

Getty Images Milik dovrebbe partire titolare contro il Salisburgo

I dubbi di Ancelotti sono soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Mertens, Milik, Llorente e Lozano sono i quattro pretendenti per due maglie, ma alla fine il tecnico dovrebbe optare per il duo Mertens-Milik, visto che il polacco si è appena sbloccato in campionato. Attenzione però a Llorente, che ha deciso la gara contro i Reds e che potrebbe essere la mossa a sorpresa di Ancelotti. Più dietro, invece, Lozano, non al meglio dopo l'affaticamento rimediato in nazionale.

Nessuna sorpresa tra le fila del Salisburgo, che ancora non ha mai perso in stagione. Un 4-4-2 anche per Marsch, con Hwang e Haaland in avanti e Szoboszlai e Minamino sulle fasce.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Salisburgo (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ognue'nè, Wober, Ulmer; Szoboszlai, Junuzovi, Mwepu, Minamino; Hwang, Haaland. Allenatore: Marsch.

Dove vedere Salisburgo-Napoli in TV e streaming

Salisburgo-Napoli si gioca alle 21 allo stadio Wals-Siezenheim di Salisburgo. La gara viene trasmessa in diretta TV da Sky su Sky Calcio Arena (canale 204) e Sky Calcio 252. Per vedere Salisburgo-Napoli in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma di streaming di Sky, oppure su NOW TV, la web TV accessibile attraverso i ticket.