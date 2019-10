Bellissimo abbraccio tra l'attaccante e l'allenatore dopo il gol del 3-2.

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 22:56 | aggiornato 23/10/2019 23:27

Pace fatta anche in mondovisione. A sancirla un meraviglioso abbraccio. I protagonisti sono Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti. L'attaccante ha segnato il gol decisivo del 3-2 sul campo del Salisburgo, nel match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, ed è poi corso in panchina ad abbracciare il suo allenatore insieme al resto della squadra.

#Insigne segna e va ad abbracciare #Ancelotti



Pace fatta tra l’attaccante e l’allenatore. Un gesto di affetto e di conciliazione dopo il gol del 3-2 contro il Salisburgo#UCL #SalisburgoNapoli #ForzaNapoliSemprehttps://t.co/44AjqefY6G pic.twitter.com/lH9pzeaX43 — ilnapolista (@napolista) October 23, 2019

Un gesto meraviglioso che fa sbiadire il ricordo di quanto successo a Genk, quando Carletto mandò Insigne in tribuna per scarso impegno in allenamento. Adesso i due hanno messo un punto e sono ripartiti con più convinzione che mai.

Il folletto napoletano vuole meritarsi la fascia che porta al braccio, caricarsi le responsabilità che gli spettano e trascinare gli azzurri il più lontano possibile. Grazie al suo gol segnato con il Salisburgo, il Napoli è salito a quota 7 punti in vetta al Gruppo E a +1 sul Liverpool e a + 3 sugli austriaci.