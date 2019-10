Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della partita di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 14:19 | aggiornato 23/10/2019 14:23

La Roma si appresta a tornare in campo in Europa League, domani sera all'Olimpico dovrà affrontare il Borussia Moenchengladbach dopo una vittoria e un pareggio ottenuti finora nel gruppo J. Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, ha presentato la gara nella conferenza stampa della vigilia a Trigoria. Una partita in cui dovrà far di necessità virtù considerata la lunga e impressionante serie di infortuni:

Ci sono tante difficoltà nel costruire la squadra. Il cambio di modulo è una possibilità che ho preso in considerazione, ma vedremo meglio domani. Pastore ha una situazione particolare che va gestita al meglio, ma è pronto per giocare. Vedremo se Santon recupererà da questa febbre che lo ha colpito.

Il tecnico della Roma poi ha cercato di dare una spiegazione a tutti questi infortuni:

Una situazione nuova anche per me, non mi era mai capitato prima. L'anno scorso allo Shakhtar abbiamo avuto appena 4 infortuni. Voglio sperare che si tratti di sfortuna, ma dobbiamo lottare contro queste avversità. I calciatori devono capire che in questo momento è necessario lottare e sacrificarsi ancora di più per la squadra. Under e Mkhitaryan? Cengiz ha ripreso ad allenarsi, anche Henrix. Entrambi saranno presto a disposizione.

Sulla possibilità di intervenire nel mercato degli svincolati:

Stiamo prendendo tutto in considerazione: per il momento domani si aggregheranno ragazzi della Primavera. Non è facile trovare svincolati che possano alzare il livello della squadra. Se lo faremo sarà per migliorare, non per fare numero.

Poi sulla partita con il Borussia Moenchengladbach, che per tipo di gioco potrebbe essere associata all'Atalanta, squadra contro la quale la Roma è andata in enorme difficoltà in campionato: