Lo stesso Starace, che non è potuto andare a Salisburgo con la squadra a causa di un piccolo incidente (motivo per cui Insigne gli ha dedicato un pensiero al termine della gara), ha ringraziato l'attaccante su Twitter: "Grande Dries, sei il numero uno!".

Una serata storica. Con la doppietta segnata contro il Salisburgo nel match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, Dries Mertens ha toccato quota 116 gol con la maglia del Napoli. Non una cifra qualunque, visto che ha raggiunto e superato la leggenda Diego Armando Maradona nella classifica dei marcatori più prolifici della storia azzurra (comanda Hamsik con 121).

