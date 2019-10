Il club giallonero non è più convinto di Favre e starebbe già trattando con il tecnico portoghese, pronto a un'esperienza in Germania.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 11:53 | aggiornato 23/10/2019 11:58

Sin dal giorno del suo divorzio con il Manchester United c'è grande curiosità per scoprire quale sarà la prossima avventura professionale di José Mourinho, che ci ha abituati in tutti questi anni a rimanere per poco tempo senza una panchina.

Le voci sulla sua nuova squadra si stanno susseguendo da mesi, con quella più ricorrente che portava al suo ritorno al Real Madrid prima che Florentino Perez scegliesse di riportare Zidane al Bernabeu. Ma uno dei suoi desideri pare essere quello di provare un campionato nuovo.

Dopo Italia, Spagna, Portogallo e Inghilterra, il prossimo passo potrebbe essere la Bundesliga con lo stesso Special One che si è detto affascinato da una possibile esperienza in Germania. E a quanto pare ci sarebbero già stati i primi passi per un suo approdo al Borussia Dortmund.

Il Borussia Dortmund ha avuto contatti con Mourinho

Borussia Dortmund, contatti con Mourinho per il dopo Favre

Lo rivela la BILD, che spiega come la dirigenza della squadra giallonera non sia più convinta di mantenere Favre in panchina per via dei risultati troppo altalenanti: la partita di questa sera contro l'Inter potrebbe essere decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, obiettivo che se venisse mancato potrebbe portare a un esonero.

Secondo il quotidiano sportivo tedesco ci sono già stati i primi contatti fra il Borussia Dortmund e Mourinho, per capire se lo Special One sia interessato. La risposta per ora sarebbe affermativa visto che il tecnico sta già da tempo imparando il tedesco per tenersi pronto: in caso di addio di Favre e di accordo sullo stipendio (che dovrebbe ridursi di molto rispetto alla cifra che percepiva al Manchester United), Mou sarebbe in prima fila per sedersi sulla panchina giallonera.