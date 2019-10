Gazidis: "Il Milan stava per fallire, ma lo riporteremo in alto"

Sono sempre stato tifoso del Milan e amo San Siro, ma non è attrezzato per le nostre necessità. Il progetto che abbiamo presentato è ambizioso e straordinario. Vuole riportare il Milan dove gli compete, nell'élite del calcio mondiale. Lo stadio sarà l'orgoglio della città, dei club e un modello per tutto il mondo. Questa è una dichiarazione d'intenti. La costruzione di nuovi stadi nella Premier League ha trasformato il calcio ingles, che negli anni Ottanta aveva problemi di razzismo e violenza. Adesso si respira un'atmosfera diversa, c'è un ambiente rispettoso e le donne sono tornate negli stadi. Il calcio è lo specchio dei problemi della società, ma anche la guida. Sono fortemente convinto che un nuovo stadio possa condurre il calcio italiano verso un futuro migliore.

Abbiamo mostrato la vision dei due club per il calcio italiano e la città di Milano. Stadi moderni saranno le fondamenta del futuro del calcio. Noi dobbiamo avere uno stadio in grado di accogliere questo futuro.

