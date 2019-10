La Commissione di Competizione della Liga ha deciso che Barcellona-Real Madrid si giocherà una settimana prima di Natale dopo il rinvio per i tumulti in Catalogna.

di Redazione Fox Sports - 23/10/2019 11:25 | aggiornato 23/10/2019 11:29

Si attendeva solo l'annuncio ufficiale che ora è arrivato: il Clasico fra Barcellona e Real Madrid, inizialmente fissato per il 26 ottobre e rinviato per via dei tumulti in Catalogna, si giocherà il prossimo 18 dicembre.

La decisione è stata presa dalla Commissione di Competizione, che ha spiegato di aver raggiunto un accordo con entrambe le dirigenze per disputare l'attesissima partita in mezzo alla settimana (il 18 sarà un mercoledì).

Ora c'è soltanto da capire se ci sarà un ricorso da parte della Federcalcio spagnola, che avrebbe preferito trovare un'intesa con Barcellona e Real Madrid per giocare due settimane prima, cioè mercoledì 4 dicembre. Ma per ora la data per il prossimo Clasico è fissata al 18.