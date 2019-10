Al termine della sfida i tifosi del River sono impazziti di gioia. Tra questi, in Italia, c'era anche l'ex difensore dell'Inter Daniele Adani, grande tifoso del River che ovviamente non si è perso il Superclasico. Al triplice fischio l'opinionista di Sky Sport si è lasciato andare a un'esultanza sfrenata ripresa e postata su Instagram.

Dopo il successo per 2-0 ottenuto all'andata, la squadra Marcelo Gallardo (con lui 10 trofei in quattro anni) perde 1-0 alla Bombonera (rete di Hurtado all'80') ma va avanti e ora affronterà una tra Flamengo e Gremio.

Il River Plate è ancora una volta in finale di Copa Libertadores . Dopo lo storico successo ottenuto nella scorsa edizione nell'atto conclusivo giocato a Madrid contro il Boca Juniors, i Millionarios superano proprio gli Xeneizes nel doppio confronto valido per la semifinale e arrivano a un passo dal trofeo.

