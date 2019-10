Il colombiano ha rischiato l'espulsione al 68esimo minuto per un fallo sull'ex Inter. Condò: "Ha rischiato troppo".

Uno dei protagonisti della vittoria della Juventus sulla Lokomotiv Mosca, fondamentale per la corsa alla qualificazione dei bianconeri agli ottavi di finale di Champions League, è stato sicuramente Juan Cuadrado che ha rappresentato forse l'opzione offensiva più sfruttata per tutta la partita.

Il colombiano, ormai trasformato dal suo allenatore Sarri in un terzino destro, ha messo in grande difficoltà il suo diretto avversario Idowu e ha servito a Dybala l'assist per la rete che ha dato il via alla rimonta dei campioni d'Italia.

Cuadrado però si è anche reso protagonista di un episodio che da qualche ora sta facendo discutere, quando il risultato era ancora di 1-0 per la squadra russa: un durissimo fallo su Joao Mario che poteva costargli il cartellino rosso.

Al 68esimo minuto, l'ex giocatore del Chelsea è entrato in scivolata colpendo l'avversario in maniera durissima non andando neanche vicino a toccare il pallone. L'arbitro Sidiropoulos ha deciso di punirlo con l'ammonizione ma Joao Mario non era d'accordo.

Non discuto certamente la sanzione perché non ho la preparazione tecnica di un arbitro. Mi chiedo solo cosa abbia da protestare un calciatore dopo un fallo di questo genere...#JuveLokomotiv #Cuadrado pic.twitter.com/5QRV54UFqH — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) October 22, 2019

Il portoghese ha infatti litigato con qualche membro della panchina della Juventus dopo aver chiesto al direttore di gara il cartellino rosso per Cuadrado. Dopo qualche secondo di nervosismo la questione si è chiusa ma in molti hanno descritto l'intervento del colombiano come troppo rischioso, uno su tutti Paolo Condò di Sky Sport.